У Керченского моста появились новые баржи: в сети раскрыли замысел оккупантов

Российские оккупанты пытаются прикрыть бреши в заграждении у Крымского моста, которое было повреждено штормом. Возле незаконного сооружения появились новые баржи, с помощью которых россияне пытаются защитить мост от атак.

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Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Также были опубликованы спутниковые снимки за 23 и 30 декабря.

Судя по ним, за неделю оккупанты подогнали к сакральному мосту Владимира Путина новые баржи.

"Российские вояки пытаются заделать бреши в поврежденном штормом заграждении у Керченского моста. ... Украинский адмирал Шторм тихо посмеивается на перекуре", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря стало известно, что за месяц количество барж в Керченском проливе, установленных в качестве боновых заграждений для защиты от морских дронов, уменьшилось вдвое. Тогда было зафиксировано только 18 единиц между островом Тузла и Керченским полуостровом – по сравнению с 34 плавсредствами в начале декабря.

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