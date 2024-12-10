Вблизи Керченского моста исчезла почти половина защитных барж. Фото

За месяц количество барж, установленных оккупантами в Керченском проливе как боновые заграждения для защиты от морских беспилотников ВСУ, уменьшилось вдвое. На недавних спутниковых снимках в Керченском проливе было зафиксировано всего 18 барж между островом Тузла и Керченским полуостровом.

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Об этом сообщил Центр журналистских расследований. Ранее, на снимках 8 ноября 2024 года, было обнаружено 34 плавсредства, которые россияне выстроили в два ряда.

Несмотря на небольшую облачность в регионе, на свежих спутниковых снимках Sentinel-2 от 8 декабря 2024 видно, что между островом Тузла и Керченским полуостровом осталось 18 барж. Место пребывания остальных 16 судов неизвестно.

Количество барж начало уменьшаться в конце ноября: 29 числа из них было 24, а 3 декабря — уже не менее 19.

Впервые россияне применили баржи класса "река-море" для защиты Керченского моста осенью 2023 года. Тогда они скрепили 7 плавсредств цепями и притопили у восточного пролета моста, вероятно, для защиты опор от подводных атак. Возможно, они начали использовать тот же метод и около западного пролета.

Ранее в Службе безопасности Украины продемонстрировали эксклюзивные кадры спецоперации морских дронов Sea Baby в Керченской бухте, в результате которой были ликвидированы российские пилоты. Украинские "Морские малыши" сошлись в бою с вертолетами, самолетами и патрульными катерами ВС РФ. Операция прошла в ночь с 5 на 6 декабря.

По информации СБУ, дроны поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, а также вертолеты. На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

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