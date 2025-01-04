Россия потеряла почти половину заграждений из барж у Крымского моста: в сети назвали причину и раскрыли подробности. Фото

Россия понесла значительные потери в заграждениях из барж, установленных у Крымского моста в Керченском проливе. Во время осенне-зимних штормов почти половина этих конструкций была уничтожена или исчезла.

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Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутниковых снимков. Да, количество этих плавсредств существенно уменьшилось, а их восстановление не производится.

На свежем спутниковом снимке зафиксировано всего 18 барж.

Для сравнения, 8 ноября 2024 года в Керченском проливе по обе стороны судоходного канала было расположено 34 баржа, скрепленных между собой в два ряда. Однако, по состоянию на 8 декабря, количество барж сократилось до 18.

Штормовая погода в осенне-зимний период стала главной причиной разрушения защитных конструкций. Интересно, что российская сторона за месяц не предприняла никаких попыток восстановить эти заграждения.

В декабре стало известно, что российские кафиры пытаются прикрыть пробелы в заграждении у Крымского моста, что было повреждено штормом. У незаконного сооружения появились новые баржи, с помощью которых россияне пытаются оградить мост от атак.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале декабря стало известно, что за месяц количество барж в Керченском проливе, установленных в качестве боновых заграждений для защиты от морских дронов, уменьшилось вдвое. Тогда было зафиксировано только 18 единиц между островом Тузла и Керченским полуостровом – по сравнению с 34 плавсредствами в начале декабря.

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