В оккупированном Крыму подожгли могилы российского пропагандиста и еще троих захватчиков. Фото

Во временно оккупированном Крыму неизвестные подожгли могилу российского пропагандиста Александра Федорчака и еще трех захватчиков, участвовавших в полномасштабном вторжении в Украину. Инцидент произошел на кладбище в поселке Нижнегорский.

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Об этом сообщают РосСМИ. Федорчак погиб в марте в Луганской области, вероятно, в результате артиллерийских обстрелов.

До этого он работал на крымском пропагандистском телеканале "Крым 24", а затем – в российском издании "Известия" и на телеканале Минобороны РФ "Звезда", освещая войну с позиции страны-агрессора. Вместе с ним были ликвидированы оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели.

Оккупационные власти Крыма уже отреагировали на поджог могил. Глава администрации Нижнегорского района Антон Кравец заявил, что на место происшествия прибыли правоохранители, которые выясняют обстоятельства и ищут виновных.

В то же время российское МВД возбудило уголовное дело по статье о надругательстве над могилами.

Ранее сообщалось, что российский рэпер-пропагандист Аким Апачев, уроженец Мариуполя, оказался в центре скандала после поездки в Суджу (Курская область). Он разрисовал стены построек нецензурными надписями об Украине, однако местные жители его "перформанс" не оценили. В результате музыканту грозят административные наказания, а также предположительно уголовное дело.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аким Апачев "прогорел" на пропаганде. Он рассказал известной росжурналистке, что в Украине его никто не притеснял за использование русского языка. Однако быстро переобулся и демонизировал мероприятие Украины.

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