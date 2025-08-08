В оккупированном Крыму после атаки дронов возникли пожары возле электроподстанции 'Титан': что известно

В ночь на 8 вгуста оккупированный Крым вновь атаковали дроны, российская ПВО интенсивно пыталась отстреливаться в районе Перекопского перешейка. После налета БПЛА в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске вспыхнули пожары.

О последствиях атаки сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на данные спутниковой съемки. Стрельбу ПВО оккупантов было слышно ближе к часу ночи, между 00:49 и 00:59 пятницы, рассказали местные жители.

Детали

Российская ПВО стреляла очередями по БПЛА в районе Перекопского вала – фортификации на Перекопском перешейке, соединяющем Крым с материковой Украиной.

После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе по координатам 46.20904, 33.64268, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра".

Именно там находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, пока неизвестно.

Кроме того, по данным "Крымского ветра", в 01:45 ночи один мощный взрыв прогремел в Керчи.

Что известно о подстанции "Титан"

Подстанция "Титан" является одним из ключевых энергообъектов севера Крыма. Она обеспечивает поставки электроэнергии для промышленных предприятий, в частности химического завода "Крымский Титан".

Подстанция работает при напряжении 220 кВ и имеет стратегическое значение для работы энергосистемы региона.

Объект расположен вблизи Перекопского вала – транспортного и инфраструктурного узла, через который проходят линии электропередач и логистические маршруты.

Вывод подстанции из строя может повлечь серьезные проблемы в электроснабжении сил оккупантов и промышленных объектов оккупированного полуострова.

Что предшествовало

Накануне утром в оккупированном Крыму было громко в районе Судака, там вспыхнул пожар, поднялся столб черного дыма. Взрывы слышали и в Керчи, Джанкое и Гвардейском. Местные СМИ заявили об атаке ракет и морских дронов.

В тот же день в ГУР подтвердили атаку дронов и сообщили об успешном поражении в Крыму трех вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО оккупантов на Ай-Петри.

Как писал OBOZ.UA, в Крыму несколько увеличилось количество туристов, но в основном на популярных курортах Ялты, Судака и Алушты. В более отдаленных населенных пунктах почти безлюдно, зато цены на отдых серьезно выросли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!