В оккупированном Крыму пожаловались на ракетную атаку: поднялся дым. Видео

В оккупированном Крыму утром в четверг, 7 августа, прогремели взрывы в районе Судака, в небо поднялся столб черного дыма. Оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов.

Тревогу на захваченном полуострове объявили в восемь утра, движение по Крымскому мосту было перекрыто второй раз с ночи. По состоянию на 09:40 движение было восстановлено, однако в очереди в обоих направлениях собралось 3 тыс. 450 авто, сообщают местные СМИ.

Российские пропагандисты утверждают, что над Крымом ПВО оккупантов якобы сбила "более девяти ракет Storm Shadow", а на земле, по их словам, якобы "последствий нет".

Кроме того, в направлении оккупированного полуострова задерживаются 11 поездов. На отдельных направлениях время опоздания достигает шесть часов.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги РФ заявили об аварии в результате падения БПЛА на Кубани, из-за которой пропало напряжение в контактной сети.

Было объявлено о задержке поездов, следующих в Симферополь.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 августа в оккупированном Крыму также было неспокойно, взрывы раздавались в районе Феодосии. Сообщалось о масштабном пожаре на местной нефтебазе.

