В оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27
Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27. Он, в частности, предназначен для выявления и поражения подводных лодок и надводных целей.
Об уничтожении Ка-27 утром 10 апреля сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. "Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он в Facebook.
Других деталей поражения вертолета он не привел.
В РФ традиционно о потере не сообщали.
Что известно о Ка-27
Ка-27 (по кодификации НАТО Helix – улитка) – советский корабельный многофункциональный вертолет. Впервые поднялся в воздух в 1973 году.
Предназначен для выполнения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.
Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.
Стоимость такого вертолета оценивается в 1,5 млн долларов.
Ка-27 имеет несколько модификаций:
– Ка-27ПЛ – основной корабельный противолодочный вертолет ВМС РФ, который может нести кассеты с гидроакустическими буями, торпеды, глубинные и ориентирные бомбы,
– Ка-27ПС – предназначен для поисково-спасательных работ, в том числе и при авариях кораблей,
– Ка-29 – транспортно-боевой вертолет морской пехоты,
– Ка-31 – вертолетный комплекс радиолокационного дозора с вращающейся антенной поисковой РЛС,
– Ка-32 – многоцелевой вертолет, послуживший основой для создания целого ряда специализированных модификаций.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы техники. Вертолет в сводке не фигурировал.
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