В оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27

Во временно оккупированном Крыму уничтожен российский вертолет Ка-27. Он, в частности, предназначен для выявления и поражения подводных лодок и надводных целей.

Об уничтожении Ка-27 утром 10 апреля сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. "Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", – написал он в Facebook.

Других деталей поражения вертолета он не привел.

В РФ традиционно о потере не сообщали.

Что известно о Ка-27

Ка-27 (по кодификации НАТО Helix – улитка) – советский корабельный многофункциональный вертолет. Впервые поднялся в воздух в 1973 году.

Предназначен для выполнения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Стоимость такого вертолета оценивается в 1,5 млн долларов.

Ка-27 имеет несколько модификаций:

– Ка-27ПЛ – основной корабельный противолодочный вертолет ВМС РФ, который может нести кассеты с гидроакустическими буями, торпеды, глубинные и ориентирные бомбы,

– Ка-27ПС – предназначен для поисково-спасательных работ, в том числе и при авариях кораблей,

– Ка-29 – транспортно-боевой вертолет морской пехоты,

– Ка-31 – вертолетный комплекс радиолокационного дозора с вращающейся антенной поисковой РЛС,

– Ка-32 – многоцелевой вертолет, послуживший основой для создания целого ряда специализированных модификаций.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки войска РФ в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы техники. Вертолет в сводке не фигурировал.

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