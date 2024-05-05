В оккупированном Крыму вспыхнул склад: площадь пожара составила 1 800 кв метров. Видео

В селе Жемчужина Белогорского района оккупированного Крыма (бывший Нижнегорский) 5 мая вспыхнул мощный пожар на складе. Площадь возгорания достигла 1 800 кв. метров.

В МЧС РФ заявили, что загорелось якобы овощехранилище. По состоянию на 18:00 огонь был локализован.

"Из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты", – говорилось в сообщении.

Оккупационный глава "администрации Нижнегорского района" Антон Кравец заявил, что возгорание произошло на агрофирме АО "Победа".

"Пожар – бытовой, угрозы жизни нет", – сообщил он и призвал "соблюдать правила пожарной безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 мая в Крыму было "громко". В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбила четыре ракеты ATACMS.

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