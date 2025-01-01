В оккупированном Лисичанске на взрывчатке подорвались семь подростков: появились данные об их состоянии

Российские оккупанты не разминируют оккупированные населенные пункты в Луганской области – ни небольшие села, ни города, в которых жили тысячи людей. Это приводит к регулярным смертям и ранениям местных жителей от подрывов на взрывчатке.

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Так, на днях в Лисичанске на взрывном устройстве взорвались сразу семь подростков, часть из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Оккупанты не разминируют территорию захваченных ими на Луганщине населенных пунктов. И речь идет не о небольших разрушенных селах, а о городах с тысячами людей", – отметил он.

По словам чиновника, в конце декабря на взрывчатке, которую не потрудились обезвредить оккупанты за более чем два года контроля над Лисичанском, подорвались сразу семеро несовершеннолетних.

"Всех госпитализировали, трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. О происшествии стало известно из-за количества жертв. Регулярные единичные случаи гибели или травмирования россияне замалчивают", – подчеркнул Лысогор.

Напомним, ранее Третья штурмовая бригада опубликовала расследование о военных преступлениях россиян в Луганской области. Их оккупанты совершили в селе Невское.

Доказательства преступлений были обнаружены в телефоне одного из солдат армии РФ, снимавшего на смартфон "преступные приказы своего подельника Олега Рудакова с позывным "Рудик". Личность россиянина удалось идентифицировать в ходе расследования, а также узнать детали его биографии и службы.

Речь идет о расстрелах и пытках местного населения.

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