Доказательства для международного суда: Третья штурмовая опубликовала расследование о военных преступлениях россиян в Луганской области. Видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады обнародовали очередные факты военных преступлений российских оккупантов. Они были совершены в поселке Невском в Луганской области.

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Соответствующее видео обнародовала медиаслужба подразделения. Там подчеркнули, что это расследование может быть использовано в международном суде как доказательная база совершения военных преступлений российскими военными на территории Украины.

Отмечается, что материалы были обнаружены в телефоне одного из солдат армии РФ, который снимал на смартфон преступные приказы своего сообщника Олега Рудакова с позывным Рудиком. Личность россиянина удалось идентифицировать в ходе расследования, а также узнать детали его биографии и службы.

"Оккупант ставил задачи о расстрелах и пытках местного населения российским солдатам, которые находились ближе к линии столкновения. Кроме того, бойцы Третьей штурмовой перехватили радиопереговоры входившей в поселок Невское группы Рудакова. У них прозвучал приказ "зачистить", то есть уничтожить жителей населенного пункта", – подчеркнули в подразделении.

Кроме военных преступлений против гражданского населения, в перехваченных радиопереговорах россиян Третья штурмовая зафиксировала факты бесчеловечного отношения в армии РФ к своим же солдатам. Речь идет об убийстве как методе наказания военнослужащих.

Накануне, 22 декабря, стало известно о том, что российские оккупанты снова казнили украинских военнопленных. Они расстреляли пятерых безоружных защитников, разделив их на две группы.

Напомним, на днях в сети появилось видео с допроса оккупанта, оказавшегося в плену Сил обороны. Он признался, что им приказывали убивать украинских пленных.

Также сообщалось, что в конце ноября стало известно сразу о нескольких казнях россиянами пленных украинцев.

В частности, 28 ноября стало известно, что оккупанты снова расстреляли украинских пленных на Запорожье : тогда захватчики из рядов уже установленного следствием российского подразделения казнили пятерых защитников.

О казни еще пятерых пленных воинов ВСУ на Покровском направлении сообщения появились на два дня раньше, 26 ноября.

А 22 ноября сообщалось, что россияне казнили пятерых украинских пленных возле Угледара .

По данным ОГПУ, где приводили статистику за октябрь – ноябрь, количество расстрелов украинских плененных россиянами увеличивается. На момент уведомления было зафиксировано 177 таких случаев, по этим фактам возбуждены уголовные производства.