В оккупированном Луганске прогремел взрыв, виднеется дым. Фото
Во временно оккупированном Луганске 15 октября раздался взрыв. После него над городом виден столб дыма.
Об этом сообщают местные паблики. Они также распространили фото из оккупированного города.
Некоторые Telegram-каналы пишут, что ориентировочно "бавовна" посетила Каменнобродский район на севере облцентра, однако точных данных о месте взрыва, его точных причинах и последствиях на данный момент нет.
Напомним, ранее стало известно, что россияне готовятся к активным наступательным действиям в Луганской и Харьковской областях.
Также сообщалось, что в оккупированном облцентре от действий окупантов гибнет все больше гражданских. Так, 20 сентября в сети появилось видео, на котором видно, как российский грузовик в Луганске раздавил легковушку с людьми.
А менее чем за неделю до этого в этом же городе российский бензовоз сбил насмерть девушку на переходе: пропагандисты тогда попытались замолчать трагедию.
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