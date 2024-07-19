В оккупированном Луганске прогремели взрывы в районе авиационного училища: поднялся дым. Фото и видео

В оккупированном Луганске утром 19 июля прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся столб дыма, в частности в районе авиационного училища. Оккупационные власти заявили о ракетном ударе.

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Местные паблики в сети распространили фото и видео задымленного Луганска. По данным СМИ, есть прилеты по базам оккупантов.

Так называемый депутат "народного совета ЛНР" Юрий Юров заявил, что в Луганске "громко", так как город "обстреляли ракетами".

"Работает ПВО. Слышны взрывы", – написал он в своем Telegram-канале в 08:45.

А "ветеран-подполковник ЛНР" Андрей Марочко выдал, что "аварийно-спасательные службы и следственные органы" якобы выдвинулись в район "предполагаемого падения обломков сбитых ракет".

Впоследствии он заявил, что Силы обороны Украины якобы применили "порядка трех ракет ATACMS".

Марочко уверяет, что прилетов нет, а из-за падения обломков загорелась "лесополоса". По его словам, погибших и пострадавших нет.

В то же время местные прокремлевские Telegram-каналы заявили, что на улице Лутугинской в Луганске якобы горит магазин "7 морей".

По слвоам пропагандистов, этот пожар начался еще до взрывов.

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