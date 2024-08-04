В оккупированном Луганске есть прилеты по машиностроительному заводу: поднялся густой дым. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске днем 4 августа прогремели мощные взрывы. Местные жалуются на прилеты, а над городом вздымается дым: сначала он был белый, а затем потемнел до угольно-черного.

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Некоторые местные паблики сообщили, что, вероятно, прилетело в район высшего военного авиационного училища штурманов. Попадание по этой локации и по Луганскому машиностроительному заводу подтвердил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Сегодня после обеда, как сообщают оккупационные СМИ, в этом городе раздалось 12 взрывов. Пишут о непонятной оккупантам "комбинированной бавовне". Расцвести ей позволила российская система ПВО, сбивающая все только для телевизионных сюжетов и телеграмм-каналов. Когда доходит до дела. то в Луганске постоянно что-то случается. Вот сейчас снова горит на площадках машиностроительного завода. Обычно захватчики там ремонтируют и хранят военную технику. Наверное, можно сказать, что ремонтировали и хранили", – отметил Лысогор.

По его данным прилетело по Луганскому машиностроительному заводу 100, информация по потерям врага уточняется.

Кроме того, отдельные местные паблики начали писать о том, что прилетело, вероятнее всего, в район захваченного захватчиками Луганского высшего военного авиационного училища штурманов.

А проукраинские паблики Донетчины утверждают: и военное авиаучилище, и машиностроительный завод-100 россияне используют в качестве баз, поэтому прилетает по ним не впервые.

Локации прилетов подтвердили и OSINT-исследователи. В частности, в Telegram-канале "Dnipro | OSINT с Гарбузом", отмечено, что прилетело по ВАУШ (48.53061290767857, 39.38474015788692) и по Луганскому машиностроительному заводу (48.545722409660726, 39.320669727263784).

О том, что в Луганске "шумно", пророссийские местные паблики начали сообщать около 16:19. Они также констатировали: после громких взрывов над городом в небо поднимается дым. Сообщается также о вторичной детонации.

"В Луганске прилеты, виден дым", – написал один из местных Telegram-каналов.

Еще один паблик писал о "серии взрывов" и работе российской ПВО, а также ожидал "официальных комментариев".

"Официальные комментарии" не заставили себя долго ждать.

"Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется", – выдали представители оккупационных "властей",

Пропагандисты еще одного российского Telegram-канала утешают себя мнением, что "большинство ракет над Луганском сбило ПВО" и тем, что спустя считанные минуты после взрывов "точной информации о прилетах нет".

Напомним, 19 июля в оккупированном Луганске также гремели взрывы в районе авиационного училища. Тогда оккупационные "власти" заявили о ракетном ударе. Тогда сообщалось о поражении баз российских захватчиков.