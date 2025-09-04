В оккупированном Луганске вспыхнула нефтебаза после атаки дронов. Фото и видео

Вечером 4 сентября в южном жилом массиве оккупированного Луганска прогремели взрывы. Как выяснилось, там был атакован дронами важный для врага объект. После взрывов начался пожар на нефтебазе, расположенной в городе.

О взрывах и пожаре сообщают местные жители, так называемая "власть" оккупированного города пока никак не прокомментировала инцидент. Однако украинские партизаны заявили о своей причастности к атаке нефтебазы.

Что горит в Луганске

Местные жители сообщали о взрывах возле нефтебазы, расположенной в микрорайоне Мирный Южный.

По их информации, дроны атаковали "объект" на улице Руднева, 60. Именно там и расположена нефтебаза.

После атаки беспилотников возник сильный пожар, который виден, несмотря на ночь. На сделанных с места событий видео видно огромный столб дыма, который поднимается на десятки метров.

Сообщений о пострадавших пока нет.

Где именно "бавовна"

Украинские партизаны из движения АТЕШ ранее сообщали, что обнаружили "ключевой логистический объект" оккупантов в Луганске. Они также обнародовали координаты нефтебазы в оккупированном городе – 48.515558, 39.298432.

Это и есть вышеупомянутая улица Руднева, 60 (на карте города ниже этот адрес обозначен красной меткой).

"Нами зафиксированы резервуары хранения топлива, насосные станции, сливоналивные эстакады, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания. Это важнейший логистический узел, через который оккупанты обеспечивают топливом наступательные группировки врага", – рассказали партизаны.

В АТЕШ все собранные данные передали Силам обороны Украины "для нанесения точного удара".

Уже после первых фиксаций взрывов в городе партизаны отметили, что"вместе с тайной Организацией украинцев помогли нанести удар по нефтебазе в Луганске".

Почему это важно

Партизаны утверждают, что с указанной базы топливо шло в группировки оккупантов"на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях, включая подразделения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ".

Участники АТЕШ разведали этот луганский объект еще в августе этого года.

"Весомый вклад в повреждение нефтебазы сделали представители Организации украинцев. Дальше будет больше", – пообещали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA, также 4 сентября прогремели взрывы в Ростовской области страны-агрессора. В результате атаки БПЛА на территории региона были повреждены радиолокационные станции. Объекты удалось поразить в районе городов Шахты и Волгодонск.

В частности, местные власти утверждали, что украинские БПЛА атаковали в Новошахтинском, Каменском, Семикаракорском, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах области.

