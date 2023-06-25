В оккупированном Мариуполе враг ищет партизан среди детей – ЦНС

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

Видео дня

Об этом на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления. От местных жителей стало известно, что незаконная оккупационная администрация Мариуполя начала проверять местных подростков на лояльность.

"Детей останавливают на блок-постах, проверяют телефоны и наличие паспорта врага (который в России получают с 14 лет)", – рассказали в ЦНС.

Более того, захватчики проводят с несовершеннолетними "профилактические беседы", на которых требуют сообщать им о "ненадежных товарищах" – украинских патриотах.

В целом фильтрационные меры в Мариуполе усиливаются и продолжаются практика похищения украинцев.

Напомним, что 24 июня в Бердянске оккупанты убили двух парней-подростков. Известно, что одного из Героев звали Тигран Оганесян. Дети не поддерживали российскую оккупацию и, предварительно, были партизанами.

24 июня Оганесян записал видео с автоматом, заявив: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине". Перед гибелью подростки успели ликвидировать местного коллаборанта-полицейского и российского военного.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Мариуполе захватчики отправляют в армию мужчин, получающих российские паспорта. Мирных жителей оккупированного города готовятся бросить на фронт "защищать русский мир".

– В ЦНС ранее сообщали, что противник продолжает уничтожать медицинскую систему Мариуполя. Смертность в городе пересекла отметку 400 человек в неделю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!