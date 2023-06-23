В оккупированном Мариуполе мужчинам вместе с российским паспортом выдают повестку в военкомат: защищать 'русский мир'

В оккупированном Мариуполе захватчики отправляют в армию мужчин, получающих российские паспорта. Мирных жителей захваченного города готовятся бросить на фронт "защищать русский мир".

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Об этом 23 июня рассказали в Мариупольском городском совете. В частности, в Telegram-канале мэрии было обнародовано видео с рассказом мариупольца, которому вместе с паспортом страны-агрессора выдали военный билет и велели прийти в военкомат (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Серега, привет, спасибо тебе огромное за твой совет становиться в очередь поскорее за российским паспортом. Немножко долго получилось, месяц я ждал, вот вчера получил, еще такой подарочек мне дали вместе с паспортом, говорят, послезавтра в военкомат. Спасибо, Серега, удружил, при встрече е***о тебе разобью, понял?" – сказал мужчина.

В горсовете Мариуполя также напомнили, что оккупанты принуждают людей получать паспорта РФ и уже издан приказ о создании фильтрационных лагерей для мариупольцев с иностранным гражданством, которых могут депортировать.

А бюджетники, которых первыми заставили оформлять российские паспорта, получили направление на медкомиссию в военкомат, рассказали в мэрии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В районе порта Мариуполя на рассвете 23 июня прогремел взрыв. По данным СМИ, там были ликвидированы четыре офицера армии РФ.

– В Мариуполе люди в общественном транспорте заявили военному РФ, что Россию никто не звал. "Сколько людей умерло из-за вас! Мы просили вас приходить?" – возмутилась одна из пассажирок.