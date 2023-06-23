В районе порта оккупированного Мариуполя прогремел взрыв: ликвидированы четыре офицера РФ. Видео

Во временно оккупированном городе-Герое Мариуполь на Донетчине на рассвете 23 июня произошел громкий взрыв. После него в районе порта возник пожар в месте дислокации российских военных.

Видео дня

Там были ликвидированы четыре офицера ВС РФ. Об этом сообщает "Маріуполь.Спротив", публикуя видео с места происшествия (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Доброе утро! Сегодня просто поздравили ру*ню возле порта. Минус четыре офицера – получите/распишитесь", – говорится в посте.

На опубликованных в сети кадрах виден столб дыма, поднимающийся в районе морского порта на фоне восхода солнца. А на другом видео вблизи – пожар в месте, где, вероятно, и располагались захватчики.

"Ру*ня, что с е*алом? О газовом баллоне уже было?" – прокомментировали в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив".

Советник мэра украинского города Петр Андрющенко уточнил, что "бавовна" посетила частный дом, куда после эвакуации мариупольцев заселились российские военные. Он расположен в Приморском районе недалеко от морского порта.

"Доброе утро! Мариуполь на связи! Мариупольское сопротивление докладывает о ликвидации по меньшей мере четырех офицеров оккупантов... Пятница начинается с хороших новостей", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 6 июня "бавовна" посетила оккупантов в порту легендарного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Там раздалась серия взрывов, над городом взвился черный дым.

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