В оккупированном Мелитополе мужчина сдал жену в 'полицию' захватчиков за слова 'Слава Украине' – СМИ

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье произошла семейная ссора из-за идеологических разногласий по вопросу войны. Поддерживающий "русский мир" мужчина сдал в "полицию" захватчиков собственную жену, оставшуюся патриоткой Украины, на "перепрошивку мозга".

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Вернувшись домой на прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения, мелитополец по имени Валентин услышал, как жена разговаривает по телефону с родственниками, живущими на подконтрольной Киеву территории. Когда женщина произнесла фразу "Слава Украине!", предатель буквально вышел из себя, сообщило местное издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что он устроил скандал, после чего позвонил в псевдополицию. В итоге, женщину сутки держали в комендатуре, пугали "зэчками" и не давали воду, а также учили "любить русский мир" и слушаться мужа. Утром ее отпустили.

Как уточнило издание, коллаборант ранее работал в "ПриватБанке", а после оккупации Мелитополя Россией "нашел себя" в "ПСБ-банке" захватчиков.

В общем, по данным местных СМИ, расколы в семьях мелитопольцев на почве недоразумения в вопросе войны далеко не редкость. Кроме разногласий в семьях самих горожан, мелитопольцы также отказываются общаться с родными из России и Беларуси, утверждающими, что в Украине не война, а так называемая "СВО".

Напомним: оккупанты запугивают жителей Мелитополя "злыми Вооруженными силами Украины". Они призывают местное население эвакуироваться или готовить бомбоубежища. Украинский мэр Иван Федоров призвал горожан не верить российской пропаганде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– супруга оккупанта из Мурманской области (РФ) отказала ему в просьбе собрать документы, чтобы он смог покинуть зону "спецоперации" по состоянию здоровья. Россиянка ответила своему законному избраннику, что не посылала его на войну против Украины;

– жена одного из военных армии РФ, служащего в "зоне СВО", обратилась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на то, что ее муж голодает. Обещанные соцвыплаты – для матери ребенка-инвалида и для семьи участника "СВО" – она также не получает.

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