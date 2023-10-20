В оккупированном Мелитополе раздался взрыв – городской голова

В последнее время "бавовна" все чаще "цветет" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Вечером 20 октября жители центра и околиц города слышали звук взрыва.

Об этом рассказал подлинный глава горсовета Иван Федоров на своем Telegram-канале. Точное место и объект оккупантов, который подвергся атаке, предварительно неизвестен.

"Оккупанты, у вас опять что-то случилось?", – иронично спрашивает мелитопольский мэр на инцидент, ставший уже рутиной.

Напомним, что еще сегодня ночью в Мелитополе подорвалась военная база захватчиков. Местные жители слышали сразу несколько хлопков и взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались взрывы. "Бавовна" посетила Балаклавский район города.

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