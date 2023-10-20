newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

В оккупированном Мелитополе раздался взрыв – городской голова

Екатерина Белоброва
War
1 минута
1,6 т.
В оккупированном Мелитополе раздался взрыв – городской голова

В последнее время "бавовна" все чаще "цветет" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Вечером 20 октября жители центра и околиц города слышали звук взрыва.

Об этом рассказал подлинный глава горсовета Иван Федоров на своем Telegram-канале. Точное место и объект оккупантов, который подвергся атаке, предварительно неизвестен.

"Оккупанты, у вас опять что-то случилось?", – иронично спрашивает мелитопольский мэр на инцидент, ставший уже рутиной. 

Напомним, что еще  сегодня ночью в Мелитополе подорвалась военная база захватчиков. Местные жители слышали сразу несколько хлопков и взрывов. 

Как сообщал  OBOZ.UA, вечером 20 октября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздались взрывы. "Бавовна" посетила Балаклавский район города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!