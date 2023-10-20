Под Мелитополем ночью прогремели взрывы: там оккупанты устроили военную базу

К российским оккупантам в захваченном Мелитополе на Запорожье в очередной раз пришла "бавовна". Ночью 20 октября громкие взрывы прогремели на окраине, где враг обустроил военную базу.

Вероятно, речь идет о районе аэродрома. Об этом сообщил мэр украинского города Иван Федоров в Teegram-канале.

"Беспокойная ночь для оккупантов Мелитополя. После полуночи за городом раздалось несколько взрывов", – написал он.

По его словам, наиболее мощными звуки были в пределах Авиагородка – микрорайона в северо-западной части Мелитополя при военном аэродроме, который захватили оккупанты.

Федоров подчеркнул, что именно там российские захватчики устроили свою военную базу.

"Также жители слышали гул техники. Уточняем детали", – добавил мэр Мелитополя.

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Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября громкие взрывы прогремели на юге Мелитополя – со стороны Молочного лимана. Федров подчеркнул, что там оккупанты тоже обустроили военные базы и полигоны, где обучали будущее "пушечное мясо".

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