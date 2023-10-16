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В оккупированном Мелитополе слышали взрывы в районе, где враг обустроил военные базы

Анна Паскевич
War
1 минута
2,6 т.
В оккупированном Мелитополе слышали взрывы в районе, где враг обустроил военные базы

В оккупированном Мелитополе на Запорожье днем 16 октября прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что их было слышно со стороны Молочного лимана.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Оккупантам Мелитополя громко не только от грозы и грома. Жители города и окрестных селений сообщают о взрывах на юге – со стороны Молочного лимана", – написал он.

По словам Федорова, именно там, где слышали взрывы, оккупанты раньше обустроили военные базы и полигоны "для обучения будущего пушечного мяса".

"Сначала учатся – потом минусируются", – отметил мэр.

В оккупированном Мелитополе слышали взрывы в районе, где враг обустроил военные базы
В оккупированном Мелитополе слышали взрывы в районе, где враг обустроил военные базы

Дополняется...