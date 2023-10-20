Взрыв раздался в момент загрузки: в Мелитополе партизаны подорвали авто с оккупантами-мародерами. Видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 20 октября украинские партизаны подорвали автомобиль российских захватчиков. Так они наказали врагов, грабивших квартиры мелитопольцев.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры того, что осталось от транспорта оккупантов (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, ночью в пятницу местные жители известили о взрывах в Мелитополе. По их словам, громче всего было в районе Авиагородка, где враг обустроил военную базу на аэродроме. Вслед за этим был слышен гул техники.

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе – это минус авто с оккупантами-мародерами", – объяснил Федоров.

Отмечается, что захватчики постоянно отслеживали и грабили пустые квартиры в городе. Однако их преступная деятельность не осталась незамеченной местными силами сопротивления.

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Примечательно, что во время очередной ночной охоты в районе Авиагородка партизаны подорвали вражеский автомобиль именно в тот момент, когда захватчики загружали внутрь награбленное имущество украинцев.

"Почти два года оккупации, но врагу все еще неспокойно даже во время комендантского часа ночью", – иронически добавил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Иван Федоров рассказал, что в Мелитополе оккупанты усиливают террор против украинцев. Они проводят обыски, запугивают и грабят людей, Рюкзаки и телефоны проверяют даже у детей.

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