Обыски, угрозы, ограбления: оккупанты в Мелитополе усиливают террор, рюкзаки и телефоны проверяли даже у детей, – Федоров

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе продолжают терроризировать жителей и бизнес. Они проводят обыски, а также угрожают людям и грабят их.

Об этом рассказал законный мэр города Иван Федоров. В частности, оккупанты приходят с обысками домой к мелитопольцам.

Они угрожают жителям, требуют информацию о "пособниках" украинских защитников, а заодно грабят. В комендатуре на это разводят руками.

Кроме того, оккупанты устраивают "проверки" предприятий: взламывают помещения, а также запугивают персонал.

Терроризируют захватчики даже детей. Так, на прошлой неделе в одной из мелитопольских школ российские военные сорвали уроки, потому что проверяли у детей рюкзаки и мобильные телефоны.

"Рашисты хотят запугать жителей ВОТ, потому что вся их "власть" только на страхе и держится", – подчеркнул Федоров.

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Напомним, украинские защитники продолжают уничтожать врага на Мелитопольском направлении, поэтому оккупанты взбешены и усиливают давление на гражданское население. ФСБ РФ и Росгвардии устраивают обыски, подомовые облавы и провокации, пытаясь выявить украинских патриотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики начали проводить мобилизацию в армию РФ на оккупированной ими части Запорожской области. Они заставляют украинцев подписывать контракты в нарушение международного права, ведь таким образом РФ вербует жителей временно захваченных территорий на войну против их родины.

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