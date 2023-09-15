Устраивают массовые задержания: оккупанты усилили давление на население на Запорожье, – Федоров

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на Мелитопольском направлении, поэтому оккупанты в бешенстве усиливают давление на гражданское население. Работники ФСБ РФ и Росгвардии устраивают обыски, облавы на дома и провокации, пытаясь обнаружить украинских патриотов.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 15 сентября. "Прожарка врага на Мелитопольском направлении продолжается, поэтому оккупанты в бешенстве. Продолжают зачистку "несогласных", – отметил он.

По словам городского головы, уже несколько дней подряд работники ФСБ и росгвардейцы в Мелитопольском районе проводят обыски автомобилей, прохожих и жилья, проверяют документы и телефоны.

Также они устраивают ночные облавы на дома в оккупированной Михайловке: молодых парней забирают неизвестно куда.

"За прошедшую неделю мы видим тенденцию, что в некоторых населенных пунктах, которые ближе находятся к Запорожной линии фронта, начались очередные массовые задержания жителей. Они просто исчезают. Так, например, в Михайловке массово забирают жителей в плен, ежедневно по меньшей мере пять человек просто исчезают, враг их забирает", – сказал мэр Мелитополя.

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Кроме того, оккупанты провоцируют людей через смс: якобы от имени украинских спецслужб предлагают сотрудничать с Вооруженными силами Украины – сообщать о перемещении войск РФ.

"Прошу людей в оккупации быть максимально осторожными и доверять только официальным украинским источникам информации. Жизнь дороже всего", – призвал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 10 сентября в Мелитополе раздался мощный взрыв. В тот день оккупанты проводили псевдовыборы "голов и депутатов местных советов".

– 9 сентября в оккупированных Пологах подорвали штаб партии "Единая Россия".

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