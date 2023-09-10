В районе Мелитополя слышали громкие взрывы: псевдовыборы оккупантов закончились 'бавовной'

Вечером 10 сентября во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области раздался мощный взрыв. Поэтому псевдовыборы оккупантов в регионе завершились громкой "бавовной".

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Об этом сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. По его словам, взрыв слышали как жители города, так и окрестных населенных пунктов на севере и востоке. Некоторые даже ощутили вибрацию.

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