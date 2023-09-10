Оккупанты устроили в Украине псевдовыборы: в 'депутаты' метят дворники и уборщицы

Россия продолжает псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. 10 сентября местное население, по замыслу Кремля, будет "избирать" так называемых "голов и депутатов местных советов": среди "кандидатов" большинство – дворники, охранники и уборщицы без высшего образования.

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В то же время спектакль с "волеизъявлением" нужен Москве не только как ширма для оккупации, но и как средство выявить потенциальных кандидатов на "мобилизацию" в ряды вражеского войска. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 10 сентября.

"10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями запланировано проведение незаконных "выборов председателей и депутатов местных советов". Следует отметить, что большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами. Оккупанты просто используют их личности для сокрытия реальных "руководителей" захваченных территорий", – отмечено в сообщении.

В Генштабе констатировали, что устроенный захватчиками спектакль не получит признания цивилизованного мира. Однако оккупантам такое признание не очень-то и нужно: одной из задач, которые Кремль пытается решить с помощью псевдоголосования, является "мобилизация" местного населения в свою армию для участия в войне против Украины.

"Упомянутые псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участие местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора. Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мерах и избегать призыва в оккупационное войско", – подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны удерживают инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, наступление на юге продолжается. За прошедшие сутки, согласно данным оперативной сводки на утро 10 сентября, на линии фронта произошло 30 столкновений.

Между тем, в американском Институте изучения войны констатировали, что Силы обороны продвигаются на нескольких направлениях. Успехи ВСУ имеют под Бахмутом, на юге Донетчины и на Запорожье, а в оккупированной части Херсонской области украинские воины высадились в двух местах.