В оккупированных Пологах на Запорожье подорвали штаб партии 'Единая Россия', – мэр Мелитополя

Во временно захваченном российскими войсками населенным пункте Пологи в Запорожской области в пятницу, 8 сентября, раздался взрыв. Это произошло как раз в то время, как россияне рисовали "результаты" фейковых выборов.

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Об этом сообщил законный мэр оккупированого Мелитополя на Запорожье Иван Федоров на своем канале в Telegram. Он заявил, что в Пологах якобы подорвали штаб путинской партии "Единая Россия".

"Адские псевдовыборы на ВОТ продолжаются. Штаб "Единой России "в Пологах – все! Поговаривают, что поражение он получит аккурат тогда, когда результаты там "рисовали" партийщики из Пензы", – написал он.

Позже Федоров отметил, что информацию подтвердили местные жители. В результате взрыва в штабе якобы есть раненные и ликвидированные оккупанты. Их якобы свозят в больницы и морги Мелитополя.

"Местные подтверждают: минус штаб единороссов в Пологах. Мелитопольцы добавляют: Мелитополь едва успевает принимать подгоревших оккупантов. Но есть нюанс. Некоторые поехали в больницу, а некоторые – прямо в морг", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Бердянске Запорожской области утром 8 сентября прогремели два мощных взрыва. Инцидент произошел на территории Бердянского муниципального лицея, где враг обустроил один из "избирательных участков".

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