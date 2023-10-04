В оккупированном Севастополе раздались взрывы и слышны автоматные очереди: первые подробности

В среду, 4 октября, во временно оккупированный Крым заглянула "бавовна". Местные жители сообщили о взрывах в Севастополе.

Об этом заявили в Telegram-канале "Крымский ветер". Помимо взрывов, местные слышали и автоматные очереди.

"В Гагаринском районе что-то взрывается", – пишут на каналах.

Кроме того, "бавовну" слышали и в районе Фиолента, Метро и Казачьей бухты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно на полуостров залетела ракета. Были повреждены складские помещения оккупантов.

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Во временно захваченном Россией Крыму вечером 25 сентября было неспокойно. После ночных взрывов на улицах оккупированного Севастополя и других городов раздавался сигнал воздушной тревоги. Люди вышли из своих домов в поисках укрытий, однако они оказались закрытыми.

Гремели взрывы в городе и утром 23 сентября. По информации "Крым.Реалии", у некоторых жителей из-за взрывной волны задрожали стекла в окнах.

А до этого вечером 21 сентября в аннексированном Крыму также прозвучали мощные взрывы – в результате в Севастополе вспыхнул пожар. Взрывы повторились на следующий день. Выяснилось, что по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар.

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