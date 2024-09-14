В Северодонецке, оккупированном россиянами еще в 2022 году, горожане уже третью зиму будут встречать без централизованного отопления. Из сотен многоэтажек в этом городе оккупанты смогли восстановить отопление только в трех.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. В Должанске, находящемся в оккупации уже более 10 лет, людям наоборот очень "жарко": там пылает сухостой, оккупанты не могут потушить пожар.

Жители оккупированного с 2022 года Северодонецка в Луганской области уже третью зиму будут встречать без централизованного отопления.

"Непосредственно россияне подготовили к зиме лишь три дома. Именно в стольких среди сотен многоэтажек в Северодонецке реконструирована система отопления как бы при помощи специалистов из Перми, отвечающих за восстановление разрушенного захватчиками города. Обещают аналогичные работы провести еще в трех", – констатировал Лысогор.

В Должанской громаде (бывший Свердловск) людям сейчас напротив очень "жарко".

"В Должанской громаде введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причина та же – возгорание значительной площади сухостоя. Своевременно локализовать пожар не удалось, потому что не хватает спасателей и транспорта. Из-за распространения огня даже перекрыли движение "республиканской" трассой в направлении Луганска. По словам оккупантов, чтобы обуздать стихию, спасателей пришлось снимать с других горящих объектов, а также привлекать военных РФ", – рассказал Лысогор.

Он добавил, что для тушения масштабного пожара в окрестностях Должанска, уже более 10 лет "процветающего" под российской оккупацией, нашлось лишь три специализированных автомобиля, мощностей которых для укрощения огня не хватило.

Напомним, этим летом российские оккупанты активно вывозили детей из Беловодска на Луганщине в Новосибирскую область. Там маленькие украинцы подвергались мощной пропагандистской обработке.

Не обезопашены от российской пропаганды и остающиеся на Луганщине дети. Так, некоторое время назад стало известно, что там оккупанты разослали в школы методички и Z-литературу.