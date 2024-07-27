Оккупанты обрабатывают мозги детям на оккупированной Луганщине: разослали в школы методички и Z-литературу

На временно оккупированной части Луганщины Россия пытается добиться от украинской молодежи и детей лояльного отношения к вторжению РФ в Украину, разрушению и оккупации украинских городов и сел. Для этого так называемое министерство образования и науки "ЛНР" разослало по школам региона методичку-пособие по обеспечению "правильной информационной работы по разъяснению детям начала и проведения" агрессивной войны против нашей страны.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает военнослужащий Вооруженных сил Украины из оккупированной Кадиевки Луганской области Артем Карякин ("Схидный"). В то же время, по данным Центра национального сопротивления, в России составили списки Z-литературы, которая обязательно должна быть во всех библиотеках и школах региона.

Так, "Схидный" рассказал, что получил очередной документ от "министерства образования и науки ЛНР", разъясняющий методологию работы россиян с детьми оккупированной Луганщины по обеспечению лояльного отношения молодежи к так называемой "специальной военной операции", представляющей из себя захватническую войну РФ против Украины.

Этот документ, по данным Карякина, был разослан руководителям всех образовательных организаций оккупированной Луганщины.

"Россияне написали очередное учебное пособие для детей, что должно обеспечить правильную информационную работу по разъяснению детям причин начала и проведения так называемой "СВО" (конечно же, на российский пропагандистский лад)", – отметил он.

В сопроводительном письме к упомянутому "пособию" оккупационное "минобразования" объясняет: "методичка" поможет учителям "правильно" заполнять головы украинских детей кремлевской пропагандой.

"Цель учебника – обеспечение подготовки педагогических кадров в образовательных организациях для организации информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции", – отмечено в письме "минобразования".

Также данное пособие направлено и на нужное россиянам восприятие "СВО" самими педагогами на Луганщине.

"Программа создана с целью ознакомления работников образования с историческими и политическими обстоятельствами, которые привели к проведению специальной военной операции", – отмечено в сопроводительном письме.

К письму прикреплено пропагандистское пособие в электронном виде.

"Россияне продолжают свою работу по перевоспитанию молодежи оккупированных городов на нужный им лад, так как знают, что уровень лояльного отношения к "СВО" и любым другим российским нарративам на оккупированных территориях хромает именно в данной возрастной категории", – констатирует "Схидный".

Так называемое пособие состоит из шести основных разделов. Кроме таких разделов как "Общая древняя история", "Общая современная история", "Современность", "Специальная военная операция", "Выводы", пособие содержит отдельную главу, уведомляющую об "ответственности за дискредитацию ВС РФ".

И уже с первой страницы, опубликованной "Схидным", становится понятно, что все пособие "рассказывает читателю о том, что Украина является исконно русской землей, "Киев – мать городов русских" и т.д.

В то же время в рамках жесткой кампании по промыванию мозгов украинских детей в России составили список "фронтовой поэзии", рассказов оккупантов и очерков о "героях русской весны", которые должны "сохранить память" о войне против Украины. По данным Центра национального сопротивления, этот перечень станет обязательным для школ, библиотек и культурных центров временно оккупированной территории Украины.

"Каталог рекомендованной литературы в минпропаганды РФ предоставили центр "традиция" кремлевского пропагандиста Прилепина (Захар Прилепин, воевавший против Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. – Ред.) и фонд "Защитники отечества". Всего в списке указано 15 книг КПД", которую редактирует сам Прилепин. Кроме этого, авторы списка литературы рекомендовали распространять картины и скульптуры, связанные с войной в Украине – бюсты военных преступников", – отметили в Центре.

В ЦНС также напомнили коллаборантам и приспешникам Кремля об ответственности за сотрудничество с врагом и участии в обработке украинских детей российской пропагандой.

"Всех неравнодушных просим присылать информацию о таких оборотнях на наш анонимный чат-бот", – обратились в Центре к остающимся на ТОТ украинцам.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты готовят новых лекторов для промывания мозгов жителям захваченных территорий.

Также сообщалось, что захватчики размещают войска в санаториях на захваченных территориях. Так враг пытается прикрыться немногочисленными туристами от ударов сил обороны Украины.