Оккупанты готовят новых лекторов для промывания мозгов жителям захваченных территорий: в ЦНС раскрыли подробности

Страна-агрессор РФ готовит новых лекторов, чтобы отправить их промывать мозги жителям оккупированных территорий Украины. На днях в российском Пятигорске Ставропольского края состоялся съезд кремлевского общества "Знание", организующего курс лекций под лозунгом "Русский мир и ценности русской цивилизации".

Видео дня

Об этом 23 июля сообщили в Центре национального сопротивления. "Центр национального сопротивления продолжает фиксировать механизмы русификации захваченных регионов империей", – говорится в сообщении.

Так, по данным ЦНС, общество "Знание" является кремлевским проектом организации лекций, пропагандирующих нацистские идеи Москвы.

С 19 по 22 июля в Пятигорске прошел съезд этого общества, на котором обучали новых лекторов для промывания мозгов украинцам в оккупации.

В частности, сейчас РФ реализует проект лекций "Русский мир и ценности русской цивилизации".

В его рамках российские гастролеры проводят лекции с принудительным посещением бюджетниками и студентами, рассказывающими о идеологии Кремля и псевдонаучных исторических фактах.

В ЦНС подчеркнули: к организаторам лекций особое внимание из-за их преступлений против украинского народа, которыми является пропаганда.

"Никто из них не избежит ответственности", – пообещали в ЦНС и призвали сообщать о лекторах-пропагандистах.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Минцифры призвали украинцев в оккупации сообщать маршруты передвижения врага в чатбот єВорог. В первую очередь, необходимо выводить из строя российские топливозаправщики, поэтому Силам обороны нужны данные об их маршрутах на склады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!