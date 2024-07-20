Прикрываются туристами: оккупанты размещают войска в санаториях на захваченных территориях - ЦНС

Россияне продолжают превращать гражданскую инфраструктуру на временно захваченных территориях в свои военные базы. В частности, они расселяют личный состав оккупационной армии в пансионатах и санаториях на побережьях Азовского и Черного морей.

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Так захватчики пытаются прикрыться туристами, которых Россия отправляет на "отдых" на ВОТ, раздавая путевки. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Из-за уничтожения туристической отрасли на временно оккупированных территориях большинство пансионатов и санаториев используются врагом в качестве военных объектов. Зафиксированы случаи расселения вооруженных сил врага на пансионатах побережья Азовского и Черного морей, в частности на Арабатской стрелке", – рассказали в ЦНС.

В Центре также добавили, что Россия раздает путевки на отдых на захваченных территориях Украины. Так захватчики пытаются прикрыться туристами от потенциальных ударов Сил обороны.

"Российские солдаты всегда прячутся за мирными жителями, ведь это является основой российской доктрины и варварской идеологии московского деспотизма. Поэтому призываем игнорировать отдых на захваченных территориях", – отметили в ЦНС.

Там также призвали украинцев на ВОТ сообщать о расположении вражеских войск и техники. Сделать это полностью анонимно можно по ссылке.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что войска РФ заставляют амбулатории в захваченных городах в первую очередь обслуживать оккупантов, а в больницах на ВОТ отказываются брать на учет беременных, у которых нет паспорта РФ.

Также стало известно, что оккупанты формируют отряды для проведения фильтрационных действий на захваченных территориях.