Оккупанты на ВОТ отказываются брать на учет беременных, у которых нет паспорта РФ – ЦНС

Российские оккупанты продолжают геноцид местного населения на временно оккупированных территориях Украины. Особенно сильные притеснения испытывают украинцы, отказавшиеся принимать гражданство государства-агрессора.

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Так, россияне отказываются ставить на учет беременных женщин без паспортов РФ, лишая их и медицинского надзора, и социальных выплат. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях продолжается политика геноцида местного населения. Кремль отрицает существование украинской нации и поэтому любой ценой пытается паспортизировать население ТОТ. Так, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом девушка не имеет доступа к медицинскому надзору и социальным выплатам. В то же время паспортизация будущей матери автоматически делает "россиянином" ее ребенка", – констатировали в ЦНС.

В Центре снова призвали украинцев на оккупированных территориях сообщать о расположении личного состава и техники врага.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о расположении врага и за каждого паспортизированного украинца один настоящий россиянин будет отправляться обратно в ад", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что священники РПЦ на оккупированном Запорожье агитируют детей служить в армии РФ. В частности, подобные случаи фиксируются в Мелитополе.

Также захватчики проводят "военно-патриотические" учения для юнармейцев и добровольной молодежной супруги Мелитополя. Эти уроки включают навыки обращения с огнестрельным оружием, тактическую медицину и политическую информацию.