Масштабная акция, развернутая московскими священниками на временно оккупированной территории Запорожской области, снова подтверждает человеконенавистническую политику России. В Мелитополе священнослужители Русской церкви, являющиеся военнослужащими Росгвардии, призывают детей вступать в ряды российской армии.

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Пока дети подрастают, их учат убивать всех, кто противостоит оккупации Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Акция, которую масштабно развернули на временно оккупированном Запорожье московские попы, еще раз подтверждает человеконенавистническую политику России. В Мелитополе священники русской церкви, являющиеся военнослужащими Росгвардии, призывают детей к вступлению в ряды армии России. А пока дети подрастают, учат их убивать всех, кто противостоит оккупации Украины", – говорится в сообщении.

Здесь проводятся военно-патриотические учения для юнармейцев и добровольной молодежной жены Мелитополя. Эти уроки включают навыки обращения с огнестрельным оружием, тактическую медицину и политическую информацию.

Отмечается, что такие меры со стороны сотрудников ФСБ в рясах стали системными и особенно опасными из-за промывания мозгов молодежи. Священники четко действуют по кремлевским методикам и не стесняются использовать духовные ценности для убеждения молодых людей становиться пушечным мясом для путинской армии убийц и насильников.

"Центр национального сопротивления предупреждает каждого пришедшего в Украину с оружием преступника об ответственности", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, как оккупанты "работают" с детьми на временно оккупированных территориях Украины. Несовершеннолетних украинцев захватчики усиленно милитаризуют, их обучают обращению с оружием.

Также россияне вербуют украинскую молодежь в свои фейковые медиа на захваченных территориях. Эти медиа, финансируемые Кремлем, должны выглядеть как "голос местных", однако их возглавляют россияне, и все они были созданы после оккупации.

Под особым "вниманием" находятся подростки и на территории РФ. Там 17-летних питомцев "патриотических" организаций активно вербуют на войну против Украины, убеждая их подписывать контракты на службу в российской армии сразу после достижения совершеннолетия.