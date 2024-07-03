В России активно идет вербовка подростков на войну против Украины – ЦНС

Страна-агрессор Россия активно ищет живую силу, чтобы восполнить беспрецедентные потери своего мяса в Украине. Именно поэтому в РФ наблюдается активная вербовка несовершеннолетних участников патриотических движений в военкоматы на заключение контракта по достижению совершеннолетия.

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Как передает Центр национального сопротивления, российские 17-летние подростки активно вербуются в сетях центров милитарного воспитания. Речь идет об организациях "воин" и "юнармия".

"Играя на юношеском максимализме, с помощью пропаганды россияне надеются набрать десятки тысяч подростков. Однако Центр национального сопротивления предупреждает, что каждый враг, который вступит на нашу землю, будет ликвидирован", – отметили в ЦНС.

Никто не сможет скрыться с момента наступления расплаты, добавили в Центре.

"Воин" – малоизвестная в РФ межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий (главный орган в Санкт-Петербурге). Молодежная военная милитарная организация "юнармия" известна гораздо шире. В ЦНС их упомянули вместе, потому что именно "воин" в "юнармии" ведет пропагандистскую работу.

"Юнармия" в РФ была основана уже уволенным министром обороны Шойгу в 2016 году. В состав организации входят школьники от 8 лет. Членов организации обучают пользоваться разными видами оружия, водят на экскурсии в воинские части; проводится пропаганда панидеологии рашизма.

Недаром "юнармию" даже сами россияне сравнивают одновременно с советскими пионерами и нацистским гитлерюгендом.

Еще в марте 2022 года Главное управление разведки МО Украины показало любопытный приказ от минобороны РФ. Согласно ему страна-агрессор привлекла 17-18-летних "юнармейцев" к участию в российском вторжении в Украину.

В этой связи в июле 2022 года Европейский Союз ввел санкции против "юнармии".

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении советницы главаря террористической организации "ЛНР" Леонида Пасечника. Злоумышленница возглавила в псевдореспублике так называемое "министерство молодежной политики".

А позже Леонида Пасечника приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор заочный, поэтому срок будет считаться с даты фактического задержания.