Обучают обращению с оружием: оккупанты проводят милитаризацию детей на захваченной территории Украины – ЦНС

Российские оккупанты на временно подконтрольных им территориях Запорожской области обучают детей военному делу в рамках программы "Каникулы с росгвардией". Старшеклассников муштруют в обращении с оружием и средствами радиосвязи, а также в основах тактики ведения боя.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что несовершеннолетние также привлекаются к производству оружия и готовятся к вероятному выполнению боевых задач.

Боевики также проводят уроки из истории росгвардии и направляют усилия на воспитание молодежи на ТОТ в лучших совковых традициях и русской идентичности.

"Центр национального сопротивления напоминает, что такие действия оккупационных властей противоречат международному праву и каждый коллаборант, помогающий оккупантам в такой практике, будет выявлен и понесет наказание", – отметили в ЦНС.

Напомним, в ЦНС сообщили, что на временно оккупированной территории Донбасса российские захватчики усилили фильтрацию. Они устроили массовую проверку населения на лояльность к Украине и вербуют в армию РФ, поскольку у страны-агрессора из-за больших потерь "заканчиваются" зеки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне принялись строить лагерь для беженцев из Белгородской области РФ во временно оккупированном украинском Мариуполе. Строительством занимается ранее не строившая ничего белгородская компания "Энергостройпроект", кроме подстанций.

– В ЦНС сообщили, что перед отправкой на войну в Украину российским оккупантам проводят инструктаж о "нелояльности" местного населения. Поэтому захватчикам предписывают не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий.

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