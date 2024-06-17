Оккупантов перед отправкой в Украину предупреждают о 'нелояльности местных' – ЦНС

Перед отправкой на войну в Украину российским оккупантам проводят инструктаж о "нелояльности" местного населения. Поэтому захватчикам приказывают не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий.

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Таким образом путинские террористы сознательно совершают преступления против украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Военное командование предупреждает солдат из России относительно нелюбви местных к ним. При этом кремлевская пропаганда продолжает рассказывать об "освобождении" и "исконно русских землях".

"Перед отправкой в ​​Украину российским солдатам дают указания не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий из-за их нелояльности. По факту командиры прямо говорят подчиненным, что их в Украине не любят и не следует доверять местным", – говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что это в очередной раз доказывает тот факт, что российские солдаты не обмануты пропагандой и понимают, что они оккупанты и совершают преступления против Украины.

Также украинцев, которым известно, где скрываются российские оккупанты, призывают передавать координаты о расположении врага. В ЦНС гарантируют анонимность обращений.

Напомним, оккупационные "власти" РФ провалили проведение мобилизационной кампании на временно захваченных территориях Украины. Не сумев "добровольно" отправить мужчин в ряды захватнической армии, агрессор пытается исправить ситуацию и выдумывает новые "поощрения".

Как сообщал OBOZ.UA, на территории подконтрольной российским оккупантам части Донецкой области "власти" тайно отжали 300 тысяч квартир и домов. К тому же никаких выплат, компенсаций или предоставления другого жилья местным не было предусмотрено, узнали они о грандиозной афере случайно.

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