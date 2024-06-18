Оккупанты в Мариуполе строят лагерь для беженцев из Белгородской области: всплыли неожиданные подробности

Российские захватчики принялись строить лагерь для беженцев из Белгородской области РФ во временно оккупированном украинском Мариуполе. Строительством занимается белгородская компания "Энергостройпроект", ранее не строившая ничего кроме подстанций.

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Граждане государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, от этой самой войны будут прятаться на территории бывшего мариупольского детского лагеря "Орленок". Подробности раскрыл советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"На бульваре Меотиды на территории бывшего детского лагеря "Орленок" белгородская компания ООО "Энергостройпроект" строит лагерь для размещения жителей Белгородской области. Особую пикантность ситуации придает месторасположение – бульвар Меотиды, как раз рядом с кварталом "Стадион", за который сейчас дерутся бездомные мариупольцы", – отметил Андрющенко.

Он опубликовал данные о компании, которая взялась за строительство лагеря для беженцев из Белгородщины. Судя по данным из открытых источников, ранее ООО "Энергостройпроект" специализировалось исключительно на строительстве электроподстанций. Такая резкая "переквалификация", по мнению Андрющенко, свидетельствует о том, что застройщика российские чиновники выбирали после получения серьезной взятки, а Мариуполь, считает советник городского головы, становится эталонным с точки зрения "изучения российского взяточничества и коррупции".

В то же время Андрющенко акцентировал внимание на том, как интересно перевернулась ситуация за 2,5 года полномасштабной войны: жители Белгородской области, которые в 2022 году очень радовались уничтожению украинцев, в 2024-м попробовали, какова на "вкус" начатая Россией война.

"Какие странные игры судьбы. Белгородцы, под чье улюлюканье был уничтожен Мариуполь, теперь прячутся в Мариуполе от своей войны. Это ярко демонстрирует отношение россиян — у мариупольских бездомных нет ни приоритета, ни веса по сравнению с "натуральными" россиянами", – отметил он.

Напомним, ранее в Мариупольском городском совете рассказали, что оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки. Местные жители захватчики используют в качестве "живого щита" от ударов Сил обороны.

Также сообщалось, что из-за страха перед ATACMS захватчики в Мариуполе часто меняют места дислокации. Об этом рассказали агенты "Атеш", действующие во временно оккупированном городе.