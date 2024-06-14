Прикрываются 'живым щитом': оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки

Российские оккупанты систематически нарушают законы и обычаи ведения войны. Так, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области они разместили большую логистическую базу возле жилых домов.

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Гражданских жителей города захватчики используют как "живой щит". Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Мариупольские партизаны обнаружили обширную логистическую базу захватчиков по улице Таганрогской, 60. При этом база располагается у домов мирных жителей. Таким образом, россияне пытаются использовать гражданских людей в качестве живого щита", – говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете добавили, что территория упомянутой логистической базы служит транзитной остановкой военных грузовиков оккупантов, большинство из которых курсируют между Бердянском и Новоазовском.

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе. Это позволило впоследствии выявить несколько крупных вражеских складов БК. Все координаты и собранную информацию партизаны передали Силам обороны Украины.