УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Прикрываются "живым щитом": оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
159
Прикрываются 'живым щитом': оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки

Российские оккупанты систематически нарушают законы и обычаи ведения войны. Так, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области они разместили большую логистическую базу возле жилых домов.

Видео дня

Гражданских жителей города захватчики используют как "живой щит". Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Мариупольские партизаны обнаружили обширную логистическую базу захватчиков по улице Таганрогской, 60. При этом база располагается у домов мирных жителей. Таким образом, россияне пытаются использовать гражданских людей в качестве живого щита", – говорится в сообщении.

Прикрываются "живым щитом": оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки
Прикрываются "живым щитом": оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки

В Мариупольском городском совете добавили, что территория упомянутой логистической базы служит транзитной остановкой военных грузовиков оккупантов, большинство из которых курсируют между Бердянском и Новоазовском.

Прикрываются "живым щитом": оккупанты в Мариуполе обустроили базу возле жилой застройки

Напомним, ранее агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" разведали хаб переброски боеприпасов в Мариуполе. Это позволило впоследствии выявить несколько крупных вражеских складов БК. Все координаты и собранную информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!