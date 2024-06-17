Из-за страха перед ATACMS оккупанты в Мариуполе часто меняют места дислокации - 'Атеш'

Российские оккупационные войска в захваченном Мариуполе из-за страха часто меняют места дислокации. В частности, путинская армия боится американских баллистических ракет ATACMS.

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Об этом сообщает агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". "Военные России боятся оставаться в Мариуполе из-за угрозы атаки", – говорится в сообщении.

Агенты "АТЕШ" совместно с "Мариуполь.Сопротивление" активизировали свою партизанскую деятельность в городе, тщательно отслеживая любую военную активность России. Сообщается, что из-за возможных ударов ATACMS российские военнослужащие постоянно сменяют место дислокации.

Также агенты зафиксировали значительное движение военной техники, которая вечером покидает Мариуполь, что свидетельствует о страхе кафиров оставаться в городе на ночь. Все перемещения оперативно отслеживаются и передаются вооруженным силам Украины.

Напомним, получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью действия 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму. Россиянам на полуострове некуда спрятаться.

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