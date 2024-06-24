Оккупанты вербуют украинскую молодежь в свои фейковые медиа на захваченных территориях - ЦНС
Российские оккупанты продолжают создавать фейковые местные медиа на временно захваченных территориях. А для работы они вербуют украинскую молодежь.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Так, фейковые местные медиа россияне создают с целью контроля информационного пространства.
Эти медиа, финансируемые Кремлем, должны выглядеть как "голос местных", однако их возглавляют россияне, и все они были созданы после оккупации.
Для уменьшения кадрового дефицита враг организует на оккупированных территориях медиашколы с бесплатным обучением. Россияне вербуют местных подростков, играя на их желании стать известными и независимыми от родителей, чтобы использовать их в своей пропагандистской машине.
"Центр национального сопротивления призывает не становиться на службу к врагу и не портить свою жизнь. В то же время сообщайте о предателях сюда, чтобы каждый из них понес заслуженное наказание", – добавили в ЦНС.
Напомним, Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение коллаборанту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. Преступник пропагандирует войну и публично поддерживает агрессивную политику Российской Федерации.
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