Оккупанты вербуют украинскую молодежь в свои фейковые медиа на захваченных территориях - ЦНС

Российские оккупанты продолжают создавать фейковые местные медиа на временно захваченных территориях. А для работы они вербуют украинскую молодежь.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Так, фейковые местные медиа россияне создают с целью контроля информационного пространства.

Эти медиа, финансируемые Кремлем, должны выглядеть как "голос местных", однако их возглавляют россияне, и все они были созданы после оккупации.

Для уменьшения кадрового дефицита враг организует на оккупированных территориях медиашколы с бесплатным обучением. Россияне вербуют местных подростков, играя на их желании стать известными и независимыми от родителей, чтобы использовать их в своей пропагандистской машине.

"Центр национального сопротивления призывает не становиться на службу к врагу и не портить свою жизнь. В то же время сообщайте о предателях сюда, чтобы каждый из них понес заслуженное наказание", – добавили в ЦНС.

Напомним, Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение коллаборанту Олегу Крючкову – генпродюсеру оккупационной ТРК "Крым" во временно захваченном Симферополе. Преступник пропагандирует войну и публично поддерживает агрессивную политику Российской Федерации.

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