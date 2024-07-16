Оккупанты формируют отряды для проведения фильтрационных действий на захваченных территориях – ЦНС
Российская террористическая армия формирует отряды для проведения фильтрационных действий на временно оккупированных территориях Украины. Такие формирования захватчики создают при так называемом "МВД".
С помощью новой структуры россияне намерены терроризировать украинцев на захваченных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По задумке российских оккупантов, эти полицаи будут проводить проверки населения и техники, а также осуществлять "охрану" фильтрационных лагерей, где захватчики незаконно содержат украинцев, подозреваемых в нелояльности.
Также в ЦНС подчеркнули, что временно оккупированные территории фактически превратились в тюрьму под открытым небом, где функционируют правила стратегического объекта. Именно для поддержания и усиления этого состояния создаются отдельные отряды полицаев.
При этом Центр национального сопротивления напоминает, что каждый может сообщить о месторасположении врага. Сообщить об оккупантах можно по ссылке.
Напомним, население временно оккупированной части Донбасса резко уменьшилось. Сейчас оно достигло отметки в полмиллиона жителей. Оккупанты утверждают, что это обусловлено необходимостью эвакуации местных жителей в "безопасные" зоны России.
Ранее сообщалось, что действия российских захватчиков во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области имеют признаки геноцида. Так называемые власти угрожают отбирать у семей новорожденных детей, если хотя бы у одного из родителей нет паспорта РФ.
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