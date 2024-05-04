Россия осуществляет геноцид на Луганщине: в ISW указали на доказательства

Действия российских захватчиков во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области имеют признаки геноцида. Так называемые власти угрожают отбирать у семей новорожденных детей, если хотя бы у одного из родителей нет паспорта РФ.

Подобные действия нарушают Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Статья II (d) говорит о том, что "наложение мер, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы", – это геноцид. На это обратил внимание Институт изучения войны (ISW) в отчете за 3 мая.

Руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал: с 6 мая родители должны будут подтвердить гражданство РФ (хотя бы у одного из них) для выписки из роддома матери с новорожденным. Иначе оккупационные "власти" отберут ребенка.

Аналитики отметили, что если это правда, то такие действия имеют признаки геноцида.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в ISW отметили: захватчики продолжают принудительно переселять детей из Украины на территорию РФ и меняют их имена и места рождения. Это делается с целью стереть документальные следы обстоятельств депортации и настоящих личностей несовершеннолетних украинцев.

– Центр национального сопротивления сообщал, что противник приступил к выселению жителей нескольких населенных пунктов оккупированной части Херсонщины. Речь идет о Голой Пристани, Коханах и Гладковке.

– Кроме того, враг готовится к массовой "национализации" земельных участков на ВОТ Запорожской области.

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