Оккупанты придумали 'схему', как отобрать у украинцев землю на захваченных территориях: в ЦНС раскрыли подробности

Российские захватчики готовятся к массовой "национализации" земельных участков на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца на подтверждение права собственности.

Процесс проверки продлится с 22 апреля по 12 июня этого года. О "схеме" врага рассказали в Центре национального сопротивления.

"Примечательно, что украиноязычный реестр содержит более полумиллиона строк. Поэтому возникает логичный вопрос – насколько реально проработать такое количество документов?" – отметили в ЦНС.

В то же время там подчеркнули: очевидно, такая задача перед захватчиками и не стоит. Основную массу участков оккупанты желают просто отобрать у украинцев и дальше уже распоряжаться ими по своему усмотрению.

Известно, что жители временно оккупированных территорий могут подтвердить перед военными преступниками право собственности на свое имущество только при наличии российского гражданства и оригиналов документов.

В Центре национального сопротивления отмечают, что такую практику российские оккупанты применяют и в отношении квартир и домов. На захваченных территориях работает "государственная жилищная инспекция", целью которой является выявление пустых квартир, в том числе тех, чьи владельцы покинули регион. В дальнейшем такое жилье объявляют "бесхозным" и "национализируют".

"Призываем сообщать всю известную вам информацию о преступлениях российских оккупационных администраций и коллаборантов на анонимный чат-бот по ссылке", – добавили в ЦНС.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство педагогов на оккупированных территориях отказываются сотрудничать с оккупационными властями, но россияне нехватку кадров для учебных заведений на ВОТ решают без особых стараний. В частности, директором школы или заместителем по учебной части они назначают бывших лаборантов или дворников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!