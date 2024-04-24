Оккупанты на захваченных территориях делают директорами учебных заведений лаборантов и дворников – ЦНС

На временно оккупированных территориях критически не хватает кадров для учебных заведений. Эту проблему россияне решают без особых стараний – назначают на должности директора школы или заместителя по учебной части бывших лаборантов или даже дворников.

Как отметили в Центре национального сопротивления, большинство педагогов на оккупированных территориях отказываются сотрудничать с оккупационными властями. Многие преподают дистанционно в украинских школах.

Не помогают оккупантам даже обещания высоких зарплат и социальной защиты. В частности, на оккупированных территориях Херсона, Запорожья, Донетчины и Луганщины не хватает прежде всего учителей старших классов и представителей администрации учебных заведений.

В ЦНС отметили, что учителя из России тоже не спешат на оккупированные территории, хотя им обещают выплаты и гарантируют жилье. Согласиться на это могут разве что представители второсортных российских педагогических вузов.

В ЦНС напомнили, что каждый коллаборант понесет ответственность за сотрудничество с оккупантами.

Напомним, также в школах на оккупированных территориях Украины россияне создали очередной фейковый государственный орган по контролю за "образованием". Для контроля над школами враг планирует завезти из РФ "гастролеров", которые будут заниматься организацией ячеек федеральной службы.

В ЦНС объяснили, что так называемые образовательные учреждения на временно захваченных территориях Украины существуют только для промывания мозгов местным детям для изменения их самоидентификации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россияне на захваченных территориях Украины ввели новый "закон", по которому смогут присваивать жилье выехавших. Однако после деоккупации для Украины эти "законы" не будут иметь никакой юридической силы, а владельцам жилья рекомендуют воздержаться от поездок на ВОТ.

– Украинцы на временно оккупированных территориях Украины массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Чтобы решать проблему с медиками на ВТО, россияне вынуждены завозить во временно оккупированный Мариуполь врачей из Санкт-Петербурга и Тюмени.

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