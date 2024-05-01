Оккупанты принудительно выселяют украинцев из Голой Пристани, Коханей и Гладковки – ЦНС

Российские захватчики приступили к принудительному выселению жителей нескольких населенных пунктов оккупированной части Херсонщины. Речь идет о Голой Пристани, Коханях и Гладковке.

В дома вывезенных людей оккупационные администрации селят россиян, для украинцев же создаются максимально сложные условия, направленные либо на принуждение их уехать в РФ, либо подталкивание к "мобилизации" в оккупационную армию. Подробности раскрыли в Центре национального сопротивления.

Данные о принудительном выселении жителей Голой Пристани, Коханей и Гладковки в ЦНС получили от представителей местного подполья.

"Оккупанты проводят вывоз населения у отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах юга Херсонской области и в Крыму. Помещения, где их размещают, специально переполнены и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать их к переезду на россию, а мужчин побуждать к постановке на военный учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска", – рассказали в Центре.

При этом захватчики запрещают украинцам, которых депортируют из их домов, брать с собой габаритные вещи: им разрешено брать только ручную кладь.

"Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты", – отметили в ЦНС.

Также с оккупированных территорий сообщают, что над участком дороги Р57 между Голой Пристанью и Таврийским оккупанты монтируют накрытие из сетки: ее закрепляют на деревьях и столбах на обочине. Так захватчики пытаются защитить свою технику от дроновых атак украинских воинов.

"Данные мероприятия являются частью российского плана по вытеснению украинцев с прифронтовых участков, что есть составляющей геноцида украинского населения и полного изменения демографического состава на ВОТ юга и востока Украины. Только самоорганизация украинского общества и слаженные действия с помощью Силам обороны Украины помогут предотвратить эти планы. Каждый оккупант, причастный к депортации украинцев, будет наказан за свои преступления. Вы также можете приблизить это время сообщая информацию о враге, его расположении, скоплении техники по этой анонимной ссылке", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что коллаборанты распродают Азовское побережье. Незаконно присвоенные земельные участки вдоль побережья представители "администраций" продают так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. В первую очередь это касается рекреационных зон, пансионатов и баз отдыха.

Также сообщалось, что российские захватчики готовятся к массовой "национализации" земельных участков на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца в подтверждение права собственности.

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