Коллаборанты распродают Азовское побережье: в ЦНС рассказали о преступлениях агрессора

Российские оккупационные власти активно распродают незаконно присвоенные земельные участки вдоль Азовского побережья так называемым инвесторам из регионов-шефов из России. Особенно это касается рекреационных зон, пансионатов и баз отдыха.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По словам гауляйтера Дениса Пушилина, их планы заключаются в выстраивании отношений с будущими "инвесторами" таким образом, чтобы покупатели могли приобретать определенные пансионаты, земельные участки под пансионаты и сразу начинать обустраивать эти территории.

Между тем, с узаконением таких соглашений предлагается подождать.

"Похоже, что сам Пушилин не до конца верит, что можно беззаконно орудовать на временно оккупированных территориях Украины. Осознание, что за каждое преступление обязательно будет ответственность присутствует в голове кремлевского приспешника", – говорится в сообщении.

Также в ЦНС добавили, что за коллаборационную деятельность в соответствии с Уголовным Кодексом Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, и ни один коллаборант не уйдет от ответственности.

Ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к массовой "национализации" земельных участков на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне дали владельцам участков, дач, паев всего полтора месяца на подтверждение права собственности.

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