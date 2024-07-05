Население временно оккупированного Донбасса резко уменьшилось: в ЦНС назвали ужасные цифры

Население временно оккупированной Донбасса резко уменьшилось. Сейчас оно достигло отметки в полмиллиона жителей, как сообщили представители российских оккупационных властей.

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Такая информация была обнародована в Центре национального сопротивления. Оккупанты утверждают, что это обусловлено необходимостью эвакуации местных жителей в "безопасные" зоны России.

Однако основная причина потери населения заключается в систематических фильтрационных мерах, введенных с момента начала военной агрессии, приведших к многочисленному исчезновению людей. Впрочем, коллаборанты ведут учет тех, кто без вести пропал при эвакуации. Об одном из таких муртадов российских оккупантов Алексея Полозова, который ответственен за "гражданская защита" во временно оккупированном Антраците ранее уже был упомянут.

"Центр национального сопротивления напоминает всем, кто пошел на сотрудничество с российскими оккупантами, наказание за ваши преступления обязательно наступит", – отметили в пресс-службе.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие наши соотечественники вынуждены были убегать от войны на территорию РФ. Теперь за ними активно "охотятся" российские спецслужбы. Людей под давлением "убеждают" снимать видео в поддержку "СВО".

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, как оккупанты "работают" с детьми на временно оккупированных территориях Украины. Несовершеннолетних украинцев захватчики усиленно милитаризуют, их обучают обращению с оружием.

Также россияне вербуют украинскую молодежь в свои фейковые медиа на захваченных территориях. Эти медиа, финансируемые Кремлем, должны выглядеть как "голос местных", однако их возглавляют россияне, и все они были созданы после оккупации.

Под особым "вниманием" находятся подростки и на территории РФ. Там 17-летних питомцев "патриотических" организаций активно вербуют на войну против Украины, убеждая их подписывать контракты на службу в российской армии сразу после достижения совершеннолетия.