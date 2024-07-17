Войска РФ заставляют амбулатории в захваченных городах в первую очередь обслуживать оккупантов – ЦНС

Российские оккупационные администрации во временно захваченных городах Украины столкнулись с дефицитом врачей. Поэтому гражданские амбулатории заставляют в первую очередь обслуживать российских захватчиков.

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Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в Центре национального сопротивления. Там отметили, что враг таким образом намерен разгрузить военные госпитали.

При этом оккупанты в очередной раз планируют прятаться за спинами гражданских украинцев и использовать мирные объекты как военные, что является очередным преступлением.

"Ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не первоочередную помощь, а также проводить осмотры", – пишут в ЦНС.

Как отметили в организации, это решение российских оккупационных администраций задумали утвердить на уровне министерства обороны государства-агрессора России.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать позиции врага, чтобы врачебная помощь им уже не понадобилась. Анонимность обращений гарантирована", – написали в ЦНС.

Ранее в ЦНС сообщили, что российская террористическая армия формирует отряды для проведения фильтрационных действий на временно оккупированных территориях Украины. Такие формирования захватчики создают при так называемом "МВД".

Также сообщалось, что действия российских захватчиков во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области имеют признаки геноцида. Так называемые власти угрожают отбирать у семей новорожденных детей, если хотя бы у одного из родителей нет паспорта РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают геноцид местного населения на ВОТ. Особенно сильные притеснения испытывают украинцы, отказавшиеся принимать гражданство государства-агрессора.

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