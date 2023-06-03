В оккупированном Шахтерске БТР захватчиков раздавил авто мирных жителей: два человека погибли. Видео

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области российский бронетранспортер раздавил авто мирных жителей. В результате погибли два гражданских человека.

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Об этом сообщил официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm. "В оккупированном россиянами г. Шахтерск, Донецкой области, БТР боевиков переехал и раздавил авто мирных жителей, в результате двое гражданских погибли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные ситуации периодически встречаются на оккупированных территориях с 2014 года. В частности, российские военные и боевики в состоянии алкогольного опьянения на бронетехнике часто становятся виновниками смертельных ДТП.

Напомним, в Запорожской области возле временно оккупированного города Мелитополь российские захватчики на военном грузовике КамАЗ переехали легковой автомобиль с людьми.

На деоккупированной Херсонщине обнаружены новые жертвы военных преступлений российских войск. Правоохранители нашли неподалеку от Херсона расстрелянный захватчиками автомобиль с людьми, который оккупанты затем раздавили танком.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Черниговщине умышленно переехали танком автомобиль, в котором ехали трое взрослых и ребенок. Выжить чудом удалось только ребенку, его родители и водитель Audi-6 погибли под гусеницами вражеской бронетехники.

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